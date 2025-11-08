El futbol es caprichoso y ha decidido que Chivas tenga una nueva oportunidad de revancha en la Liguilla de este Apertura 2025, ya que después de los resultados obtenidos en esta jornada 17 se confirmó que el Rebaño tendrá que medirse a Cruz Azul en los Cuartos de Final.

El Guadalajara demostró que es un equipo poderoso y se sobrepuso a un terrible arranque de torneo para meterse de manera directa a la Liguilla, convirtiéndose en el equipo que mejor cerró la fase regular de todo el futbol mexicano.

Es por eso que después de los resultados de los partidos de Cruz Azul, América, Toluca y Tigres, quedaron acomodados los primeros lugares, en donde se confirmó que La Máquina se quedan en la tercera posición general, por lo que ya quedó asegurado el cruce contra el chiverío.

¿Cuándo se jugarían los duelos entre Chivas y Cruz Azul?

Aunque no será oficial sino hasta después de los juegos del Play-In, el duelo de Ida se dispute en la cancha del Estadio Akron el miércoles 26 de noviembre, para que el duelo de Vuelta se dispute en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes el sábado 29 de noviembre, recordando que los celestes suelen jugar de local los sábados.