La salida de Jesús Orozco Chiquete de Chivas para integrarse al Cruz Azul no ha sido como el futbolista esperaba, ya que no ha encontrado la regularidad que esperaba tener, por lo que su grupo de representantes ya habría analizado la posibilidad de abandonar a La Máquina para el Clausura 2026.

A través de ESPN, el comunicador Héctor Huerta, reveló que el entorno del Chiquete estaba inconforme por la falta de actividad en el conjunto celeste, por lo que pidieron a la directiva de La Máquina el permitirle salir en diciembre, en donde el Guadalajara era la opción ideal para los agentes del futbolista.

“Me dicen que los representantes de Chiquete estaban muy inquietos porque no jugaba y eso le provocó que en la última convocatoria de la Selección Mexicana no fue. Ante la cercanía del Mundial, hablaron y dijeron: ‘necesitamos que juegue. Si no juega, denos chance de sacarlo el otro semestre a otro equipo’

“Entiendo que se acercaron a Chivas para decir: ‘que nos presten 6 meses en Chivas para seguir jugando‘”, expuso el comunicador Héctor Huerta en el programa Enfocados.

Sin embargo, el reportero César Caballero reveló que dentro de la directiva celeste, no quieren desprenderse del defensor zurdo: “Te puedo confirmar que en Cruz Azul nunca fue opción el dejar salir a Chiquete. Saben la valía que tiene un central zurdo, mexicano y joven”, concluyó.

¿Por qué se fue Jesús Orozco Chiquete de Chivas?

El defensor tenía la promesa de una salida a Europa para el verano del 2024; sin embargo, la directiva rojiblanca que era comandada por los españoles, habrían impedido dicha transferencia pese a que llegaron ofertas formales desde Bélgica.

Es por eso que Chiquete reconoció que salió dolido del conjunto tapatío y en conflicto con aquellos dirigentes, por lo que aprovechó la oportunidad que le concedió Cruz Azul, en donde recibió una mejora salarial y la promesa de darle facilidades para salir en caso de alguna oferta desde el Viejo Continente.