Chivas ya se alista para enfrentar a Cruz Azul en la ida por los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025. El equipo de Gabriel Milito volvió a las actividades este último martes tras haberse tomado cuatro días de vacaciones.

En medio de este contexto, Armando González volvió a dar de qué hablar debido a que debutó en la Selección Mexicana. A su vez, el mercado de pases ya acecha a la plantilla rojiblanca debido a que se definió el futuro de Sebastián Córdova, la condición para fichar a Daniel Aceves y qué tiene que pasar para que Alan Mozo salga del equipo.

Armando González debutó en la Selección Mexicana

Finalmente Javier Aguirre dio el brazo a torcer y le dio la posibilidad de que Armando González debutará en la Selección Nacional de México. El canterano de Chivas mostró grandes destellos de su calidad con su movilidad para encontrar espacios. Lamentablemente no pudo marcar la diferencia con goles para que el Tri rescatara un empate contra Paraguay.

¿Sebastián Córdova llega a Chivas?

Uno de los futbolistas que se perfila a ser moneda de cambio en el próximo mercado de pases es Sebastián Córdova. El exjugador de América fue buscado por Chivas en otras ventanas de transferencia, pero todo indica que el futbolista saldría libre de Tigres para llegar a Pachuca o Toluca.

La condición de Gabriel Milito para con Daniel Aceves

Uno de los nombres que se escucha en los pasillos de Chivas que podría llegar para el Clausura 2026 es Daniel Aceves. Según lo informado por Gilberto Alfaro, una condición que pondría Gabriel Milito al defensa de Pachuca para que llegue al Guadalajara es que no jugará como lateral izquierdo, sino que lo haga como central.

¿De qué depende la salida de Alan Mozo de Chivas?

Un futbolista que parece ya no tener lugar en Chivas por el nivel de competencia que tiene es Alan Mozo. Sin embargo, César Huerta dio a conocer que en Guadalajara no le van a buscar acomodo porque el cuerpo técnico recomendó no venderlo, por lo que su salida del equipo dependerá del propio jugador.