El futuro de Sebastián Córdova parece estar totalmente definido de cara al Clausura 2026. El atacante termina contrato con Tigres al finalizar el Apertura 2025 y saldrá como agente libre, lo que lo convirtió en uno de los nombres más atractivos del mercado. Esto provocó que sonara para varios equipos de la Liga MX, incluyendo a Chivas, pese a su pasado americanista y a que fue campeón con los Felinos precisamente venciendo al Rebaño Sagrado.

La posibilidad de su llegada dividió de inmediato a la afición rojiblanca. Para muchos, su pasado en América y sus actuaciones contra Chivas eran motivo suficiente para rechazarlo; mientras que otros defendían la idea bajo el argumento de que Córdova es un profesional y que podría aportar el mismo talento que ya mostró en momentos clave frente al Guadalajara.

Sin embargo, todo apunta a que su destino no estará en Verde Valle. De acuerdo con diversos reportes, Pachuca y Toluca ya tendrían pláticas muy avanzadas con el jugador, lo que prácticamente descarta su llegada al equipo de Gabriel Milito, al menos en el futuro cercano.

A diferencia de lo que ocurría con parte de la afición de Chivas, la afición del Pachuca ha recibido con entusiasmo la posibilidad de ficharlo. Confían en que el mediapunta pueda recuperar la mejor versión que mostró tanto en Tigres como en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde fue una pieza clave para que la Selección Mexicana consiguiera la Medalla de Bronce.

Sebastián Córdova sí encajaba en una de las posiciones que Gabriel Milito quiere reforzar

De momento, Chivas mantiene su enfoque en los refuerzos que Gabriel Milito pidió de manera específica: un defensa central con buena salida de balón, un mediocampista defensivo de amplio recorrido y un atacante por dentro capaz de jugar entre líneas. Esta última era la posición ideal para Córdova en caso de que hubiera llegado, pero su futuro parece encaminado lejos del Rebaño.