En el actual mercado de invierno, Sebastián Córdova terminó contrato con Tigres y desde hace semanas se sabía que no entraba en planes de la institución felina. Sus representantes comenzaron a ofrecerlo a diferentes clubes del futbol mexicano y, entre ellos, apareció el nombre de Chivas. Sin embargo, tanto la Dirección Deportiva como el Cuerpo Técnico encabezado por Gabriel Milito rechazaron su fichaje. Aunque nunca se había explicado claramente el motivo, un excompañero del propio Córdova acaba de aportar una posible razón de esta negativa.

Se trata del exportero Yosgart Gutiérrez, quien en una reciente entrevista para Fox Sports reveló que, desde hace varios años, cuando coincidieron en Necaxa, notó que a Córdova no le gustaba correr ni esforzarse físicamente cuando se trataba de disputar el balón. El exguardameta señaló que esta situación no solo ocurría en los entrenamientos, sino también durante los partidos oficiales, lo cual incluso generó conflictos en el vestidor debido a la falta de esfuerzo del mediocampista.

“Tuve algunos roces con él, porque no le gustaba correr, no le gustaba meter la pierna, no le gustaba el choque. Quizás en la calentura del partido o de un entrenamiento fueron los roces con él. No sé si sea esa situación la que le está afectando”, confesó Gutiérrez sobre Córdova.

Confirman si Chivas no va por Sebastián Córdova.

Uno de los primeros cambios que implementó Gabriel Milito en Chivas fue convertir al equipo en un conjunto mucho más intenso: todos corren, todos defienden y todos pelean cada balón. Bajo esa filosofía de juego, un futbolista con el perfil señalado por Yosgart difícilmente tendría cabida, por lo que esta versión apunta a ser una de las razones por las que, aun pudiendo llegar como agente libre, Córdova fue descartado del Rebaño Sagrado.

Además, el historial de Córdova con sus distintos clubes ha estado marcado por la inconsistencia futbolística: momentos de gran calidad y talento, combinados con lapsos donde no parece comprometido con el equipo. Esta trayectoria refuerza la idea de que no encajaba en el modelo de Milito, quien ha insistido en que sus jugadores mantengan máxima intensidad y compromiso competitivo durante todo el torneo.

Gabriel Milito tiene más control en Chivas y todos los fichajes pasan por su visto bueno

Tras su primer torneo al frente del Guadalajara, la Dirección Deportiva le otorgó mayor control a Gabriel Milito respecto al armado del plantel. Por ello, la mayoría de los movimientos en Chivas, tanto altas como bajas, pasarán directamente por la decisión del estratega argentino, quien se ganó esta confianza gracias a su gran Apertura 2025, torneo en el que el equipo mostró un salto evidente de calidad.