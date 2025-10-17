Sebastián Córdova atraviesa uno de los momentos más complicados desde su llegada a Tigres. En lo que va del Apertura 2025, el mediocampista apenas ha disputado 147 minutos en seis partidos, siendo titular únicamente en uno de ellos, lo que ha despertado rumores sobre su mala relación con el club y un posible cambio de equipo para el próximo torneo.

Esta semana, Córdova fue captado entrenando separado del grupo, hecho que rápidamente encendió las alarmas. Guido Pizarro, actual director técnico de Tigres, negó dicha versión, aunque algunos medios apuntan que la separación sí ocurrió y que la negativa del técnico se debe a que castigar a un jugador apartándolo del plantel principal está sancionado por la FIFA

“(Está entrenando) Al parejo, tenemos un plantel de 25 jugadores. Trabaja al parejo, le ha tocado jugar e igual a otros compañeros. Lo que pasa en el campo habla y es por lo que se toma la decisión (de jugar o no)”, confesó Pizarro.

Lo que sí confirmó Pizarro es que existen “problemas contractuales” entre Córdova y el club que deben resolverse antes de que el jugador pueda volver a tener regularidad. Todo indica que el conflicto gira en torno a su renovación, ya que su contrato con Tigres vence en diciembre de este año.

“Tiene una situación contractual que tiene que resolver él y la institución”, reveló el DT de Tigres.

Con esto, la salida de Sebastián Córdova parece inminente, y varios equipos ya siguen de cerca su situación, entre ellos Chivas, Pumas y América, que podría intentar repatriar a su canterano. En el caso del Rebaño Sagrado, el interés es real, especialmente porque llegaría como agente libre y su perfil encaja con lo que busca Gabriel Milito para reforzar el mediocampo.

La afición de Chivas se divide completamente sobre un posible fichaje de Sebastián Córdova

La posibilidad de verlo en Guadalajara, sin embargo, ha dividido a la afición rojiblanca. Algunos reconocen que, en su mejor versión, Córdova puede marcar diferencia, recordando el alto nivel que mostró en la final del Clausura 2023 ante el propio Rebaño. Otros, en cambio, rechazan su llegada por su pasado americanista y por haber sido pieza clave en aquella derrota.