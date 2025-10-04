El nombre de Sebastián Córdova vuelve a sonar fuerte en el radar de las Chivas. De acuerdo con información publicada por el periódico El Universal, el mediocampista termina contrato con Tigres en diciembre y el Rebaño Sagrado estaría interesado en hacerse de sus servicios, buscando reforzar al plantel con un jugador de calidad probada en la Liga MX.

La noticia no deja de sorprender a propios y extraños, pues Córdova es canterano del América, el máximo rival del Guadalajara. Sin embargo, el futbolista ha demostrado que puede marcar diferencia con goles importantes y actuaciones destacadas, incluso frente a las propias Chivas, cualidades que el equipo necesita para apuntalar su ofensiva de cara al Clausura 2026.

Algunos de los mejores partidos de Córdova han sido contra Chivas. (Imago7)

Además, la situación contractual de Córdova juega a favor del Rebaño Sagrado. Al quedar libre en diciembre, el jugador tiene la posibilidad de negociar directamente con el club tapatío, lo que abre la puerta al polémico fichaje. En caso de concretarse, sería un movimiento que daría mucho de qué hablar, pero que sin duda pondría a Chivas en el centro de los reflectores.

Para la afición rojiblanca, la llegada de un examericanista siempre es tema sensible, pero también hay antecedentes de jugadores que supieron defender la camiseta con compromiso, más allá de su pasado. La clave estará en si Córdova realmente quiere un nuevo reto y si el Rebaño está dispuesto a apostar por su talento en un momento clave de su carrera.

Chivas no está solo en la carrera por fichar a Sebastián Córdova

Eso sí, Chivas no está solo en la carrera. Cruz Azul también estaría intentando fichar al mediocampista, mientras que Tigres hará todo lo posible por convencerlo de renovar contrato. La lucha por Córdova promete ser intensa, y en el Rebaño Sagrado saben que si logran adelantarse, podrían dar un golpe de autoridad en el mercado de fichajes.