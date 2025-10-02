El Guadalajara se prepara para el duelo contra Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025 en un duelo clave para afianzarse en la zona de Play-in. En medio de este contexto, dan a conocer que Gilberto Sepúlveda se convertirá en la tercera baja de Chivas para el Clausura 2026 debido a que no está cómodo por cómo debe jugar y por la crítica de la afición rojiblanca.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado se convierte en un lugar en el que se llega a triunfar o en el que la presión pesa y no es posible hacerle frente. César Huerta es el claro ejemplo del futbolista que tenía todo para triunfar, pero ante las continuas desaprobaciones por parte de los chivahermanos decidió irse.

Gilberto Sepúlveda está viviendo una situación similar debido a que pasó de ser el representante de la afición a uno de los jugadores que más críticas recibía, especialmente por sus errores en los últimos meses. En medio de este contexto, César Huerta dio a conocer que el futbolista quiere salir en el próximo mercado de pases.

Gilberto Sepúlveda volvió a hablar sobre el momento de Chivas.

“Es una posibilidad abierta y platicada de que Gilberto el Tiba Sepúlveda pueda salir del Guadalajara. Hace unos meses su entorno abrió la puerta de una posible salida y escucharon ofertas. Escuchó a un par de clubes si estaba en disposición y la respuesta fue sí en el pasado mercado de fichajes. ¿Qué pasó? El Guadalajara cerró esa puerta que el entorno abrió. Chivas no quiso negociar”, expresó el periodista de Diario AS en su canal de YouTube.

Y agregó: “En la dirigencia había un par de factores para no escuchar ofertas por el Tiba. Todavía le creen, todavía creen que lo pueden recuperar, que sea un ejemplo para la cantera. (…) Número dos: se había cambiado al entrenador. Había llegado Gabriel Milito (pensaban que podía explotarlo). Hoy comienza a tomar fuerza de nuevo esta versión de Gil será una de las bajas para el próximo torneo”.

En el mismo reporte señala que el futbolista se siente incómodo por el puesto en el que debe jugar y con la afición. “Hay algunos factores que afectan e inclinan la balanza a un futbolista opte por irse. Hay condicionantes que son meramente deportiva que configuran el malestar en el equipo en el que se encuentra. El primer factor es estrictamente deportivo. Poca confianza le ha dado Gabriel Milito y cuando ha sido titular nos ha ido bastante mal con el Tiba como líbero. Como libero no le da, como central abierto no es un tipo que tenga claridad para tirarte un trazo largo como Luis Romo”, explicó.

Y añadió que “Lo extra deportivo que también es el detonante para comenzar. Tiene que ver con el ánimo del propio aficionado del Guadalajara. El Tiba ya no es querido por la gente. Las últimas veces que ha jugado ha sido abucheado. Siendo titular o entrando de cambio y esto no es cómodo”.

Los números de Gilberto Sepúlveda en Chivas

Las estadísticas de la Liga MX señalan que a lo largo del Apertura 2025 Gilberto Sepúlveda jugó seis partidos, de los cuales en 4 fue titular, y lleva acumulados 336 minutos y dos cartulinas amarillas, mientras que en el Clausura 2025 jugó los 17 encuentros de la fase regular, anotó un gol y sumó 1530 minutos. Por otro lado, en la Leagues Cup 2025 sumó tres partidos, recibió dos amonestaciones sumó 238 minutos.