Estas fechas decembrinas son momento de celebración para los futbolistas de Chivas, quienes aprovechan para pasar tiempo con sus familias y recibir el 2026. Sin embargo, el equipo tiene el inicio del Clausura 2026 a solo unos días y, además, se trata del inicio de un año mundialista, por lo que nadie puede relajarse ni perder ritmo competitivo. El Rebaño Sagrado se encuentra en la recta final de su preparación y cada jornada cuenta rumbo al nuevo torneo.

Tomando en cuenta que el Guadalajara ya cumplió con la primera parte de su pretemporada en Barra de Navidad, que ya disputó su primer amistoso y que ha continuado trabajando en Verde Valle, el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito decidió otorgar tres días de descanso al plantel. Por ello, el regreso formal a la actividad no será directamente en entrenamientos, sino en partido: el amistoso ante Atlas del 3 de enero, correspondiente a la Copa Pacífica Centenario.

Cabe recordar que la Copa Pacífica Centenario se disputará en días consecutivos, por lo que Chivas volverá a tener actividad el domingo 4 de enero, independientemente del resultado del Clásico Tapatío. El rival será Leones Negros o Rayados de Monterrey, según los marcadores del primer día. Bajo este formato, es muy probable que Milito realice rotaciones importantes para darle participación a la mayoría del plantel en ambos compromisos.

Una vez concluida la Copa Pacífica Centenario, la siguiente escala será ya en competencia oficial. El Guadalajara debutará en el Clausura 2026 recibiendo al Pachuca en la cancha del Estadio Akron, en partido correspondiente a la Jornada 1, encuentro que se disputará el sábado 10 de enero a las 17:00 horas, marcando así el arranque formal del calendario rojiblanco en la Liga MX.

Los últimos días de pretemporada serán claves para determinar los roles en Chivas

Los amistosos de este fin de semana, así como los días posteriores de entrenamiento en Verde Valle antes del inicio del Clausura 2026, serán determinantes para definir múltiples decisiones internas. No solo influirán en quién permanece en el plantel y quién podría salir, especialmente entre los elementos del Tapatío, sino también en el rol que tendrá cada jugador al comienzo del torneo. La competencia interna es cada vez más intensa y el margen de error es mínimo.