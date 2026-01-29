El lanzamiento del nuevo jersey alternativo azul de Chivas para el Clausura 2026, fue presentado este jueves a las 9:00 horas (MX) y generó una oleada de reacciones negativas entre los aficionados rojiblancos, principalmente en redes sociales. En los comentarios del posteo oficial del club, el sentimiento predominante fue de rechazo, con críticas centradas en la pérdida de identidad, el exceso de patrocinadores y la comparación con camisetas de otros equipos de la Liga MX.

Uno de los señalamientos más repetidos tuvo que ver con la saturación de publicidad. Varios aficionados coincidieron en que los patrocinadores “opacan” el diseño y hasta el propio logo del club. “Lo que menos resalta ahí es el escudo de Chivas”, escribió un usuario, mientras que otros apuntaron directamente al logo de Mercado Pago como el principal problema estético del uniforme.

Chivas lanzó su nuevo jersey alternativo (@Chivas)

El color azul tampoco fue bien recibido. Más allá de que se trate de una indumentaria alternativa, muchos aficionados consideraron que el tono elegido no representa la historia rojiblanca y lo asociaron inmediatamente con otros clubes: Cruz Azul, Querétaro, Pachuca, León o incluso Monterrey. “Ni que fuéramos el Cruz Azul”, “parece la del Querétaro” o “tercera equipación del Monterrey” fueron frases que se repitieron en distintas variantes.

En ese mismo sentido, varios comentarios hablaron de una “pérdida total de identidad”, cuestionando que Chivas, uno de los clubes más tradicionales del país, apueste por un diseño que se aleja tanto de sus colores históricos. “Eso no es Chivas”, resumió una aficionada, mientras otro usuario ironizó: “Las Chivas Rayadas del Querétaro”.

Puma se despediría de Guadalajara para dar paso a Nike

El contexto también jugó su parte. Al tratarse del último jersey de Puma antes del cambio de marca que se espera para el próximo torneo, numerosos seguidores celebraron abiertamente el fin de la relación con la firma alemana y expresaron su esperanza de que Nike reduzca la cantidad de publicidad y cuide más la identidad visual del club. “Lo bueno es que ya es la última”, “afortunadamente es la última con Puma” y “qué bueno que Nike llega a Chivas” fueron otros de los mensajes recurrentes.

Pese al fuerte rechazo, no faltaron los comentarios resignados de aficionados que admitieron que no les gusta el diseño, pero aun así planean comprarla, confirmando que, más allá de la polémica, el jersey no pasará desapercibido en términos comerciales.