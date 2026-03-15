Chivas de Guadalajara se impuso con autoridad por 3-0 ante Santos Laguna en el Estadio Akron, en un partido donde el rival apostó por un juego intenso y con mucha fricción para intentar frenar al equipo rojiblanco. Tras el encuentro, Omar Govea y el entrenador Gabriel Milito analizaron ese estilo de juego y la cantidad de faltas que se produjeron durante el compromiso.

Govea reconoció que se esperaban el planteamiento de Santos tras las declaraciones de Bruno Amione, pero aún así admitió que ese estilo complicó por momentos el ritmo del partido: “Sí bueno por ahí vimos también la entrevista de ellos. (…) Nos vinieron a complicar un poco con la presión alta, con la intensidad, las faltitas que parece que no, pero afectan al ritmo de juego”. De todos modos, elogió esa propuesta: “Son un equipo intenso, la verdad que han mejorado mucho. El entrenador mexicano los ha puesto en un mejor nivel”.

Por su parte, Milito evitó cuestionar el arbitraje de Adonai Escobedo pese a que durante el partido se lo vio molesto por algunas infracciones no sancionadas. El técnico aseguró que cada equipo elige cómo competir y que su enfoque está en el funcionamiento de Chivas. “El partido se juega y cada cual elige de qué manera jugar. Nosotros podemos resolver qué puede hacer nuestro equipo, pero qué hace el rival no es un tema del que me tenga que ocupar”, afirmó.

El reconocimiento de Gabriel Milito a Santos Laguna

Eso sí, el entrenador también reconoció que Santos ha mostrado una evolución desde la llegada de su nuevo director técnico, especialmente en la intensidad para presionar. “Con su nuevo entrenador ha metido una dosis de intensidad más elevada, saltan hacia adelante con la presión y eso te hace ir más al límite”.

“A veces cuando llegas un segundo tarde golpeas, pero es fútbol, forma parte del juego”, señaló Milito, quien insistió en que su equipo debe adaptarse a cualquier contexto: “Uno quisiera que el juego tenga continuidad, pero siempre hay que adaptarse. No creo en las excusas, creo en el juego”.