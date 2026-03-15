Chivas de Guadalajara goleó 3-0 a Santos Laguna en el Estadio Akron y uno de los grandes protagonistas de la noche fue Armando González, autor de un doblete que volvió a confirmar su gran momento goleador en el Clausura 2026. Tras el encuentro, el entrenador Gabriel Milito habló en conferencia de prensa y se refirió tanto al rendimiento del delantero como a los rumores sobre una posible salida a Europa.

En las últimas semanas trascendió que clubes del futbol europeo siguen de cerca a la Hormiga, incluso después de que el Guadalajara rechazara una oferta del CSKA Moscú. Ante esa situación, Milito reconoció que el atacante tiene las condiciones para dar el salto al Viejo Continente: “Con respecto a si puede ir a Europa, por supuesto que tiene las condiciones, claro”, señaló el entrenador rojiblanco.

Sin embargo, el técnico argentino también dejó claro cuál es su deseo inmediato respecto al futuro del delantero. “Yo quiero que se quede con nosotros, no tengo ningún apuro de que se nos vaya… espero que él tampoco. Ya veremos”, expresó Milito, en un mensaje que apunta a que el atacante continúe su desarrollo en el club antes de pensar en una transferencia.

Sobre la posibilidad de que el buen momento del delantero lo acerque a disputar el Mundial con la Selección Mexicana, Milito evitó profundizar en ese tema y dejó claro que no es algo que le corresponda analizar. El entrenador señaló que su enfoque está puesto exclusivamente en el crecimiento del futbolista dentro de Chivas y en lo que pueda aportar al equipo.

Milito destacó el crecimiento de la Hormiga González

Finalmente, Milito elogió la progresión que ha tenido González en su juego durante los últimos meses. “Estoy muy contento con sus goles, pero también con su evolución desde el juego. Ha mejorado mucho en el juego de espalda, hoy retiene mejor la pelota y nos da continuidad a nuestros ataques”, explicó el entrenador, quien también valoró su mentalidad: “Es un jugador muy joven que no se conforma con lo que viene realizando, tiene la humildad necesaria para seguir mejorando todos los días”.