Chivas de Guadalajara cerró su victoria por 3-0 ante Santos Laguna con una jugada que maravilló a los fanáticos: el gol de taco de Ricardo Marín en tiempo agregado. Tras el encuentro, el delantero que ingresó en la segunda mitad explicó cómo se gestó esa acción que terminó sentenciando el resultado en el Estadio Akron.

El atacante reveló que la jugada no fue simplemente improvisación, sino que responde a movimientos que suele analizar dentro del área. “Es algo que analizo. Si te das cuenta voy escondiéndome del central y justo cuando el Cotorro (González) va a lanzar el centro sé que el balón podía llegar ahí, entonces gano el frente”, explicó Marín sobre la acción previa al remate.

El delantero también detalló que la definición fue un recurso que apareció en el momento justo. “Al final es un recurso; como me pudo haber quedado para pegarle de zurda, quedó así y lo intenté, y lo bueno que salió”, comentó entre risas el atacante rojiblanco, autor del tercer tanto del partido.

Más allá de su anotación, Marín destacó el momento colectivo que atraviesa el Guadalajara en el Clausura 2026 y la competitividad que existe dentro del plantel dirigido por Gabriel Milito. “Sabemos que esa es la base: la competencia. El profe nos lo recalca día con día y nos hace exigirnos cada semana para sacar lo mejor de nosotros y estar listos para cuando nos toque jugar”, señaló.

La alegría de Ricardo Marín tras su primer gol en el Clausura 2026

Finalmente, el ‘4K’ valoró la unión del grupo y el buen ambiente dentro del vestidor. “Estoy orgulloso de toda la banda que se esfuerza día con día para sacar estos tres puntos”, afirmó Marín, quien también aseguró que el equipo ya tiene la mira puesta en su próximo desafío frente a León, en una semana exigente para el Rebaño.