Chivas atraviesa un gran momento en el Clausura 2026, en buena parte gracias al aporte de sus refuerzos, quienes aunque no todos han sido titulares habituales, han brindado soluciones importantes a Gabriel Milito en distintos momentos del torneo. Esto ha provocado que varios jugadores que inicialmente generaban dudas terminaran ganándose el respaldo de la afición gracias a su actitud y rendimiento cuando han sido requeridos.

Ricardo Marín ha destacado con sus asistencias.

Uno de los casos más llamativos es el de Ricardo Marín, quien regresó al Guadalajara rodeado de dudas por parte de la afición debido a lo que fue su primera etapa con el club. Aunque durante su paso por Puebla logró tener más minutos y demostrar parte de sus cualidades, su regreso para el Clausura 2026 fue recibido con críticas, ya que muchos aficionados no estaban convencidos de que pudiera aportar lo necesario al equipo.

Sin embargo, con el paso de los partidos, aunque solo ha sumado 214 minutos distribuidos en 11 encuentros, el delantero conocido como el “4K” ha demostrado ser un elemento útil en funciones específicas, como el sacrificio sin balón, la generación de espacios y la creación de oportunidades para sus compañeros. Este tipo de aportaciones le han permitido ganarse poco a poco la aceptación de la afición rojiblanca, algo que podría resultar fundamental en la etapa más exigente del torneo.

Además, con la baja de Armando González durante la Liguilla debido a su participación en la concentración extraordinaria, Ángel Sepúlveda apunta a convertirse en el delantero titular del equipo, lo que dejaría a Ricardo Marín como la segunda opción ofensiva o incluso como compañero en un esquema con dos atacantes. Por ello, este aumento en la confianza hacia su figura llega en el momento ideal, justo cuando el equipo deberá mostrar su mejor versión en los duelos de eliminación directa.

Sergio Aguayo sería la tercera opción en la delantera de Chivas en Liguilla

En ese mismo escenario ofensivo, la tercera alternativa para Gabriel Milito en la delantera sería Sergio Aguayo, quien ha comenzado a ganar protagonismo ante la ausencia reciente de Ángel Sepúlveda por lesión. Aunque todavía no ha debutado oficialmente en Primera División, su desempeño con el Tapatío ha dejado buenas sensaciones, por lo que no se descarta que pueda recibir minutos en el máximo circuito en el momento más importante del torneo.