Chivas recibirá la noche de este sábado al Puebla en un partido en el que el Rebaño Sagrado parte como amplio favorito para volver a la senda del triunfo tras los últimos resultados. Sin embargo, el conjunto poblano no llega con la intención de ser un rival sencillo, pues buscará hacer su partido e intentar sacar puntos en el Estadio Akron, algo que su propio director técnico ha dejado en claro en la previa del encuentro.

Chivas recibe en en Akron al Puebla

En entrevista con el periodista Alex Ramírez, Albert Espigares, director técnico del Puebla, reveló cuál será el enfoque táctico que utilizará su equipo en la visita al Guadalajara. El estratega dejó claro que existe un profundo respeto por el nivel mostrado por Chivas, aunque también reconoció que dentro del campo deberán dejar ese respeto de lado y ajustar su estilo para competir, entendiendo que no pueden jugar bajo las mismas condiciones que su rival.

Dentro de su análisis previo, el estratega poblano reconoció la calidad del torneo que ha realizado el Guadalajara, destacando que se trata de una institución con gran jerarquía dentro del futbol mexicano. No obstante, también dejó en claro que el plan será enfrentar el compromiso con una mentalidad competitiva desde el primer minuto, intentando neutralizar los puntos fuertes del equipo rojiblanco sin caer en el exceso de respeto que podría perjudicarlos dentro del terreno de juego.

“Pues enfrentarlos con el respeto por el gran torneo que están haciendo, por la gran institución que son, pero enfrentándoles de una forma respetuosa desde fuera de la cancha perdiéndola en el momento de entrar a la cancha. Jugar no de tú a tú, pero sí entender nuestras virtudes. Le hemos dar atención específica a este partido para que podamos contrarrestar de la mejor forma este gran equipo”

Asimismo, el técnico explicó que su cuerpo técnico ha puesto especial atención en el análisis de Chivas, trabajando en los detalles necesarios para contrarrestar las virtudes del equipo dirigido por Gabriel Milito. La intención será aprovechar las propias fortalezas del Puebla y ejecutar un planteamiento estratégico que les permita competir ante uno de los equipos más sólidos del campeonato.

Chivas quiere ganar para mantener el liderato de la Tabla General hasta el final de la fase regular

Del lado rojiblanco, la consigna es clara: ganar sí o sí para mantenerse en la cima de la Tabla General y llegar a la Liguilla como el equipo número uno del campeonato. Este objetivo no solo representa un reconocimiento al buen torneo realizado, sino que también permitiría cerrar todas las fases de la Liguilla en el Estadio Akron, incluyendo una eventual final, lo que significaría una ventaja importante en la búsqueda del título.