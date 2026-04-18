Chivas recibirá al Puebla la noche de este sábado en el partido correspondiente a la Jornada 15, en un encuentro que luce clave para que el equipo pueda dar un golpe de autoridad en el cierre de la fase regular. Con la Liguilla cada vez más cerca, el Guadalajara busca cerrar el torneo en gran forma y llegar con la mayor confianza posible a la fase definitiva.

Precisamente pensando en la Fiesta Grande del futbol mexicano, Gabriel Milito y el cuerpo médico del club tomaron la decisión de descartar a dos jugadores para este encuentro, aun cuando existía la posibilidad de que pudieran ver minutos. La intención es clara: evitar cualquier riesgo y asegurar que ambos elementos lleguen al 100% físico para la Liguilla, donde serán fundamentales ante las bajas por convocatoria a la Selección Mexicana.

Sepúlveda respaldó a Gabriel Milito.

Los jugadores en cuestión son Ángel Sepúlveda y Omar Govea, quienes no formaron parte de la concentración para el duelo ante La Franja debido a que todavía no se encuentran completamente recuperados de sus respectivas molestias físicas. En el caso de Sepúlveda, se perfila como el delantero titular durante la ausencia de Armando González por convocatoria, mientras que Govea apunta a recuperar su lugar en el medio campo una vez que esté en condiciones óptimas.

Además, esta decisión también se vuelve estratégica considerando que Brian Gutiérrez no estará disponible durante la Liguilla, lo que obliga a que el resto de mediocampistas del plantel estén en plenitud física. Por ello, el cuerpo técnico busca garantizar que todos los elementos del medio campo puedan disputar partidos completos si así lo requiere la exigencia de la fase final.

La Liga MX tiene doble jornada y es importante que todos los jugadores estén al 100%

A este escenario también se suma el calendario inmediato, pues la Liga MX tendrá doble jornada la próxima semana, lo que incrementa el desgaste físico en los futbolistas. Por ello, Gabriel Milito y su cuerpo técnico deberán administrar cuidadosamente las cargas de trabajo y los minutos de juego, analizando qué elementos necesitan descanso para llegar en las mejores condiciones posibles a la Liguilla.