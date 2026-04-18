La derrota ante Tigres en la Jornada 14 del Clausura 2026 fue especialmente dolorosa para Chivas, no solo por el marcador, sino porque comenzó a instalarse una narrativa alrededor del equipo que apunta a que sufre cuando enfrenta a rivales que también son candidatos al título. Ante este escenario, al Guadalajara solo le queda responder dentro del campo y dar un golpe de autoridad en los últimos tres partidos del torneo.

Precisamente en ese sentido, Gabriel Milito se mantiene firme en el nivel de exigencia que ha establecido para el equipo en esta recta final del campeonato. El objetivo del estratega argentino es claro: quedarse con el liderato del Clausura 2026, algo que lograrían matemáticamente si consiguen siete de los nueve puntos que aún están en disputa, un reto que luce alcanzable si mantienen la regularidad mostrada durante el torneo.

Gabriel Milito tomó importante decisión en Chivas para el Clausura 2026.

Si se analiza el calendario restante, Chivas se enfrentará a los equipos ubicados en las posiciones 16, 12 y 10 de la Tabla General, lo que en teoría no debería representar un obstáculo mayor. Además, el rival que podría resultar más complicado, Xolos de Tijuana, será enfrentado en el Estadio Akron, donde el Rebaño Sagrado contará con el respaldo de su afición y la ventaja de la localía.

Con este panorama, queda claro que el técnico rojiblanco no bajará los brazos en el cierre de la fase regular y buscará que su equipo envíe un mensaje contundente en estas últimas jornadas. La meta es llegar en el mejor momento posible a la Liguilla, donde el panorama cambiará considerablemente debido a las ausencias que tendrán varios equipos por convocatorias y ajustes en sus planteles.

Gabriel Milito no haría rotaciones en los próximos partidos para asegurar el liderato

Precisamente con la intención de asegurar el primer lugar de la Tabla General, Gabriel Milito optaría por mantener su once inicial habitual y evitar las rotaciones que se habían rumorado para darle minutos a jugadores que podrían ser titulares en la Liguilla, como Óscar Whalley. Por ello, todo apunta a que veremos al mejor once disponible tanto en el partido de esta noche como en los encuentros restantes, priorizando la estabilidad del equipo en esta etapa decisiva del torneo.