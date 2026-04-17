Gabriel Milito ha generado una auténtica revolución en Chivas desde su llegada, transformando por completo la cara del equipo desde el torneo pasado. Sin embargo, todo lo que logró en el Apertura 2025 parece haber quedado corto ante lo que ha conseguido en el Clausura 2026, torneo en el que el Guadalajara se ha consolidado como uno de los máximos favoritos para levantar el título gracias a su regularidad y estilo de juego.

Gabriel Milito encara los últimos partidos de la fase regular de la Liga MX.

Este impacto no ha pasado desapercibido para analistas y referentes del futbol mexicano, pues varios expertos e incluso históricos entrenadores como Ricardo Ferretti y Mario Carrillo ya señalaron a Gabriel Milito como el mejor técnico del torneo, aun cuando el Clausura 2026 todavía no ha llegado a su fin, reflejando el respeto que ha generado su trabajo dentro del medio.

Lo más llamativo de este reconocimiento es que no se basa únicamente en los triunfos o en el liderato que mantiene Chivas, sino principalmente en la forma en que el estratega argentino ha logrado implementar un estilo de juego claro, ofensivo y vistoso, además de consolidar una cultura de disciplina, esfuerzo y compromiso constante en todos los integrantes del plantel.

El propio Ferretti, quien dirigió vestidores repletos de figuras a lo largo de su carrera, destacó que la gestión del grupo y la transmisión efectiva de una idea futbolística son los retos más complejos para cualquier entrenador. Por ello, reconoció que Milito ha cumplido con esa tarea de forma sobresaliente en Chivas, convirtiendo esa capacidad de liderazgo en la principal razón para considerarlo el mejor técnico del Clausura 2026.

El gran duelo de Gabriel Milito como el mejor entrenador será contra Antonio Mohamed

Aun así, dentro del análisis táctico también surgió otro nombre como su principal rival, pues Antonio Mohamed ha mantenido a Toluca como uno de los equipos más dominantes de la Liga MX durante el último año. Por ello, muchos consideran que la verdadera respuesta sobre quién es el mejor técnico del futbol mexicano se definirá en la cancha, dependiendo de cuál de estos proyectos logre llegar más lejos en la Liguilla.