Chivas ya tiene asegurado su lugar en la Liguilla y en las próximas semanas únicamente se definirá en qué posición terminará y contra qué rival disputará los Cuartos de Final. Sin embargo, la principal preocupación rumbo a la Fiesta Grande son las ausencias que tendrá el equipo, ya que varios jugadores deberán integrarse a la concentración extraordinaria convocada por Javier Aguirre previo al Mundial.

Luego de que distintos reportes periodísticos filtraran la posible lista para dicha convocatoria, todo parece indicar que en Chivas ya tienen definidos a los cinco futbolistas que sustituirían a los convocados, así como la alineación base que utilizaría Gabriel Milito durante la Liguilla. Esta planificación anticipada busca evitar que las ausencias afecten el rendimiento colectivo en los partidos decisivos.

En la portería, la opción luce clara con Óscar Whalley tomando el lugar de Raúl Rangel, quien se integraría a la Selección Mexicana. En la línea defensiva, la única baja sería Richard Ledezma, por lo que su sustituto natural sería Santiago Sandoval o Miguel Gómez, quienes acompañarían a Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo y Bryan González en el fondo rojiblanco.

En el mediocampo, el convocado sería Brian Gutiérrez, aunque su ausencia no modificaría demasiado la base titular, ya que Gabriel Milito ha utilizado regularmente a Fernando González y Luis Romo como sus hombres de confianza en esa zona. Por último, en el ataque habría que cubrir las sensibles bajas de Roberto Alvarado y Armando González, y los nombres que tomarían protagonismo serían Hugo Camberos y Ángel Sepúlveda como las principales alternativas ofensivas.

Efraín Álvarez pasaría a jugar por derecha, tal como hacía en Tijuana

Uno de los ajustes más interesantes en este posible esquema sería el movimiento de Efraín Álvarez hacia la banda derecha, posición que conoce perfectamente desde su etapa con Xolos de Tijuana. Con ese cambio, Hugo Camberos podría ocupar la banda izquierda, zona en la que ya ha mostrado destellos importantes durante el torneo, incluyendo actuaciones destacadas como la que tuvo frente a Cruz Azul, lo que le permitiría al equipo mantener profundidad y desequilibrio por las bandas.