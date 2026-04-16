Es un hecho que Chivas tendrá varias bajas para el Mundial 2026 debido a que Javier Aguirre ha decidido que el equipo de Gabriel Milito sea base en la Selección Mexicana. A menos de una semana para que se confirme los jugadores que serán convocados de la Liga MX Gibrán Araige, reconocido insider del Tri, reveló que Luis Romo se quedaría afuera de la Copa del Mundo, pero que el Guadalajara perdería a Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

Desde la llegada del entrenador argentino al conjunto de la Perla Tapatía los jugadores elevaron su nivel y fueron tenidos en cuenta por el vasco en varias convocatorias. El Vascó comenzó en el Apertura 2025 llamando a Tala, Piojo y Romo, para luego tener en cuenta hasta cinco jugadores más como Diego Campillo, Ángel Sepúlveda y Bryan González.

A 57 días para que comience la Copa del Mundo todo Chivas está atento a qué decisión final tomará Javier Aguirre ya que falta menos para la Liguilla del Clausura 2026. El martes Dulio Davino confirmó que la semana que viene se daría a conocer la lista de jugadores que irán de la Liga MX, pero Gibrán Araige, periodista de TUDN, ventiló los 15 nombres del futbol nacional.

Luis Romo se perdería el Mundial 2026. (Foto: IMAGO7)

Según el insider del Tri, el Guadalajara perdería a cinco jugadores en la Fiesta Grande del Futbol mexicano: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. El gran perdedor sería Luis Romo, quien acaba de regresar de una dura lesión y que en su vuelta no marcó la diferencia que lo había llegado a volver a ganarse la consideración de Javier Aguirre.

¿Cómo reemplazaría Chivas a las 5 bajas por el Mundial 2026?

Teniendo en cuenta esta información, Gabriel Milito tiene nombres interesantes para suplir a las cinco bajas. En la portería Óscar Whalley tomaría el lugar de Raúl Rangel, Miguel Gómez entraría por Richard Ledezma, Santiago Sandoval por Roberto Alvarado y Ángel Sepúlveda por Armando González. En el caso de Brian Gutiérrez lo venía haciendo con el tándem Oso González y Omar Govea.