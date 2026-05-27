Chivas y la Selección Mexicana viven actualmente una relación con cierta tensión, pues para muchos aficionados rojiblancos los cinco jugadores convocados por Javier Aguirre pudieron haber marcado diferencia durante la Liguilla, aumentando considerablemente las posibilidades de que el Guadalajara peleara por el título del Clausura 2026. Aun así, en Verde Valle también existe orgullo por la cantidad de futbolistas considerados para el proceso mundialista.

De hecho, había muchas posibilidades de que esos cinco elementos no fueran los únicos representantes rojiblancos en la convocatoria, pues Richard Ledezma parecía tener opciones reales de sumarse de último momento a la lista final rumbo al Mundial. Sin embargo, en las últimas horas todo apunta a que esa posibilidad comenzaría a alejarse poco a poco.

Y es que, tomando en cuenta que quedan muy pocos lugares disponibles en la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo, la cuenta oficial de la Selección Mexicana confirmó este miércoles el llamado de César Huerta, quien se incorporará a la concentración a partir de este jueves 28 de mayo ya en California, donde el Tri continuará con su preparación.

Esta situación provocó que muchos aficionados comenzaran a especular que Huerta ocuparía uno de los últimos lugares disponibles en la lista final de Javier Aguirre. Hay que recordar que el Chino no había sido considerado anteriormente debido a una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante ocho meses, pero ahora que está recuperado, su regreso podría terminar afectando directamente las aspiraciones de Richard Ledezma.

Chivas terminó su participación hace varios días y no han convocado más jugadores

Otro factor que hace pensar que Richard Ledezma podría quedarse fuera de la convocatoria definitiva es que Chivas terminó su participación en el Clausura 2026 desde hace varios días y, aun así, Javier Aguirre no ha llamado a más futbolistas rojiblancos. Por ello, muchos consideran que, si realmente estuviera contemplado dentro del proceso inmediato, este habría sido el momento ideal para integrarlo a la concentración de la Selección Mexicana.