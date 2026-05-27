Chivas se prepara para llegar de la mejor manera para el inicio de la pretemporada del Apertura 2026. En medio de este contexto, el Guadalajara estaría detrás de Denzell García y revelan por qué no presentó una oferta.

No hay dudas de que Chivas tiene todos sus cañones apuntados para quedarse con el fichaje de Denzell García para el Apertura 2026. En medio de este contexto, César Huerta reveló que el Guadalajara aún no ofertó por el mediocampista por el FC Juárez debido a que buscan que bajen sus pretensiones monetarias para dejar a la joya de su cantera.

A lo largo de la última semana se habló mucho de la posibilidad de que el Rebaño Sagrado cierre la llegada del futbolista de la Frontera. Varios insiders del Guadalajara han señalado que buscan diseñar una oferta atractiva para terminar de destrabar una operación que la directiva de Juárez quiere que sea millonaria.

Mientras surge información sobre el libro de pases, César Huerta reveló en su canal de YouTube que la directiva rojiblanca aún no envió una oferta porque la idea es que bajen las pretensiones. “La directiva de FC Juárez sigue en espera de que Guadalajara, América, Monterrey o cualquier otro le presente una oferta formal. Chivas no la ha presentado porque el precio sugerido por FC Juárez es considerado demasiado alto. Es un mundo. ¿Qué hace el Guadalajara? Tratar de abaratar la operación”, comentó.

Denzell García es buscado por Chivas. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Guadalajara ha decidido darse un poquito a desear. Por eso la oferta no se ha presentado. Es muy probable que en los próximos días comencemos a ver supuestos rumores de otros mediocampistas defensivos que puedan ser del interés del Guadalajara (…) para tratar de decirle a Juárez que le bajen tantito”. En el mismo reporte el periodista de Diario AS señaló que no sería extraño que los rumores surjan desde el Rebaño Sagrado para destrabar la negociación. También explicó que ya preguntó condiciones y necesidades que busca cubrir FC Juárez en este libro de pases.

Denzell García sabe que se va de FC Juárez

En las últimas horas, Denzell García dio a entender que sabe muy bien que hay interés de equipos de la Liga MX para ficharlo. “El siguiente mundial me va a agarrar en un momento mejor. Trataré de seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible ya sea aquí o donde me toque estar (sonrisa). El plan es llegar al mundial 2030”, declaró.

Y agregó: “Le agradezco a la afición juarense, que siempre me ha dado la confianza. No sabría hablarte de mi futuro. Estoy feliz aquí en Juárez. Lo estoy teniendo todo, mi novia es de acá. Lo tengo todo. Te soy sincero, cuando me hablan de si puedo dejar Juárez me duele una posible partida de aquí. Hoy estoy concentrado acá y hasta el último día que me toque estar acá y poner el nombre de Juárez en lo más alto”.