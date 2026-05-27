El Rebaño Sagrado tuvo un buen Clausura 2026 y analiza qué tipo de fichajes tener para el siguiente torneo. En medio de este contexto, cabe señalar las razones por las que el Guadalajara no tiene pensado ir por un defensor.

En el Guadalajara se sigue de cerca todo el mercado de pases ya que se buscan las mejores alternativas para reforzar la plantilla de Gabriel Milito para el Apertura 2026. Mientras se habla del avance por el fichaje de Denzell García es un hecho que el Rebaño Sagrado no va a ir por defensores ya que cuenta con al menos 12 jugadores en esa posición entre actuales, regresos y canteranos.

A lo largo de los últimos mercados de pases se habló mucho de la posibilidad de que Javier Mier vaya en busca de un defensa central. En su primer libro de pases se especuló con la llegada de Eduardo Águila, en el segundo con Víctor Guzmán y Miguel Tapias, mientras que en el actual vuelve a surgir el rumor de que el Toro es pretendido por el conjunto rojiblanco.

Con la llegada de Gabriel Milito es claro que Chivas encontró orden y eficiencia al momento de defender. La línea de tres conformada por Luis Romo, Daniel Aguirre y José Castillo trajo seguridad tanto al momento de robar el balón como para salir jugando a puro toque. Diego Campillo aparece como una rueda de auxilio excelente ante un lesionado, mientras que Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias han cumplido cuando se necesitó más físico para meter el pie o ganar en las altas.

Diego Campillo fue la rueda de auxilio que tuvo Gabriel Milito en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Ante la posibilidad de que Tiba y Micky salgan en este libro de pases se vuelve a escuchar que el Guadalajara irá a la carga por un zaguero. La realidad es que es muy complicado que el técnico argentino pida que vayan en busca de un defensa cuando para el Clausura 2026 contaba con 10 jugadores en esa posición entre primer equipo y fuerzas básicas. A su vez, para el Apertura 2026 se da el regreso de Luis Rey, polifuncional que se destacó en Puebla, y Diego Ochoa, líder y capitán de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20.

¿Qué puesto necesita reforzar Chivas para el Clausura 2026?

Además de Denzell García para reforzar la contención, es un hecho que Chivas debe poner un ojo en los carrileros. No hay opciones naturales y claras en el primer equipo como fuerzas básicas para reemplazar a Richard Ledezma y Bryan González. Miguel Gómez es un jugador que sabe jugar en ambas bandas, pero es claro que se siente más cómodo como lateral. El caso de Jonathan Pérez es una incógnita ya que poco se lo vio por esa posición, mientras que es claro que Hugo Camberos es extremo. Santiago Sandoval podría ser una solución cuando se necesite por Richy, pero sería un desperdicio usar al Piojo Alvarado en esa posición.

Los 10 defensores que Gabriel Milito tenía disponible para el Clausura 2026