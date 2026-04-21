Es un hecho que el Guadalajara va a pelear por lo más alto en la liguilla del Clausura 2026, pero la directiva ya piensa en el siguiente mercado de pases. Según lo informado por José María Garrido, en estos momentos hay dos prioridades para Javier Mier: la salida de Érick Gutiérrez y las posibles bajas como la de Raúl Rangel y Armando González.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado con la nueva dirección deportiva ha llevado adelante dos buenos mercados de pases debido a que se invirtió y fichó jugadores de calidad. No hay que olvidarse que llegaron Diego Campillo, Efraín Álvarez, Bryan González, Richard Ledezma, Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez.

La mirada de Chivas no solo está clavada en lo que sucederá en el Clausura 2026, sino que también en el mercado de pases de verano. La postura de la afición con estos dos flancos no es para menos debido a que el Guadalajara no solo buscará ser protagonista, sino que también campeonar.

Javier Mier tiene dos prioridades para el Apertura 2026. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, José María Garrido confirmó que la directiva del Guadalajara ya piensa en la próxima ventana de pases y que Javier Mier tiene dos objetivos claros. El primero de ellos es resolver la situación contractual de Érick Gutiérrez, quien actualmente no entra en los planes de Gabriel Milito. La idea es acomodarlo en otra institución para así dejar de pagar un millonario contrato por un futbolista que no juega.

En el mismo reporte, el periodista de Claro Sports y Fox Sports señaló que la otra prioridad del director deportivo es en relación a las bajas que podría tener el equipo titular. Especialmente por las posibles salidas de Armando González y Raúl Rangel, jugadores que fueron tentados por clubes del viejo continente.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Clausura 2026?

El Guadalajara volverá a tener acción en el Clausura 2026 mañana cuando enfrente a Necaxa por la jornada 16 a las 21:07 del Centro de México. El partido será transmitido en México por Azteca Deportes y Claro Sports.