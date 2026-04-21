Chivas volverá a ver acción mañana en Aguascalientes cuando visite a Necaxa por la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX. Por esta razón repasamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido del Rebaño Sagrado ante los Rayos en el Estadio Victoria.

El equipo de Gabriel Milito viene de golear por 5-0 a Puebla en el Estadio Akron y se afianzó en lo alto de la tabla general de posiciones. El objetivo del Guadalajara es cerrar como superlíder de la fase regular del campeonato.

Mañana enfrentará a un Necaxa que viene de igualar ante Tigres con un brutal trabajo defensivo del equipo de Martín Varini. Cabe destacar que el conjunto de Aguascalientes tendrá que salir a buscar el partido porque aún cuenta con posibilidades de clasificar a la Liguilla en la última posición.

¿A qué hora y dónde juegan Necaxa vs. Chivas por el Clausura 2026?

El duelo de Necaxa ante Chivas se llevará adelante mañana miércoles 22 de abril en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El partido por la jornada 16 del Clausura 2026 está pactado a las 21:05 del Centro de México.

Necaxa vs. Chivas: ¿Qué canal transmite y cómo ver online la jornada 16 del Clausura 2026?

El partido entre Chivas y Necaxa se podrá ver en México por el canal 7 de Azteca Deportes y Claro Sports. Por otro lado, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda y que no se vea en las transmisiones.