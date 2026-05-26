Una foto de Armando González junto a exjugadores del América desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

La concentración de laSelección Mexicana rumbo al Mundial 2026 ha dejado varias imágenes que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

Una de las más comentadas fue la fotografía en la que aparece Armando González acompañado de Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones, dos futbolistas muy identificados con el América.

En la imagen, la “Hormiga” luce bastante sonriente y relajado junto a ambos jugadores, demostrando el gran ambiente que existe dentro del grupo del TRI.

Cabe mencionar que a pesar de la fuerte rivalidad que históricamente existe entre Chivas y América, todo indica que fuera de la cancha la relación entre varios futbolistas es bastante cercana y cordial.

Las reacciones no tardaron en aparecer en redes sociales, donde muchos aficionados destacaron la buena química que parece existir entre ellos.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo?

El próximo partido de preparación de la Selección Mexicana será el próximo sábado 30 de mayo ante su similar de Australia, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Canal 5 y Azteca Deportes.