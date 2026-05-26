Pese a que Chivas ya no volverá a jugar un duelo oficial sino hasta el verano, la realidad es que no puede romper todavía su acuerdo con Puma.

Una de las interrogantes que más ronda la cabeza de los aficionados de Chivas radica en el cambio de patrocinador sobre la marca deportiva que vestirá al Rebaño a partir del próximo año futbolístico, en donde diversas versiones aseguran que Nike reemplazará a Puma.

Sin embargo, tras la eliminación del Guadalajara en el Clausura 2026, el convenio con la marca alemana estaría viviendo sus últimas semanas, por lo que se espera que la marca de la palomita pueda ser anunciada con bombo y platillo próximamente.

Es por eso que el portal Mediotiempo destapó que el convenio entre el chiverío y Puma concluye hasta el último día de junio, por lo que inclusive, los futbolistas regresarán a pretemporada y seguirán utilizando la indumentaria del torneo pasado.

“Ya comenzó a llegar la nueva línea que estrenará Chivas a partir del 1 de julio con Nike, aunque no toda ha sido entregada al Guadalajara (…) Se espera que, cuando se acerque el cierre del contrato de Chivas con Puma, la ropa Nike empiece a fluir para estar listos y desde el 1 de julio poder usarla.

“El equipo que se encuentra en su periodo vacacional volverá a la actividad y mantendrá el uso de Puma, pues lo harán en la última semana de junio”, explicó el reporte.

Nike solo vistió a Chivas por poco tiempo

Después del título del Verano 97, la marca de la palomita y el Guadalajara llegaron a un acuerdo comercial; sin embargo, la relación se fracturó debido a una ola de cambios que quiso hacer la directiva de último minuto por el tema de patrocinadores, por lo que Nike prefirió romper el contrato.

¿Cuándo arrancará la pretemporada de Chivas?

Después de la dolorosa eliminación en Semifinales del Clausura 2026, el Guadalajara arrancó su receso vacacional, el cual se extenderá hasta el 15 de junio, fecha en la que están citados los futbolistas para realizar exámenes médicos y físicos para posteriormente dar comienzo a la pretemporada rumbo al Apertura 2026.