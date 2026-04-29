La relación comercial entre Chivas y Puma estaría viviendo sus últimas semanas; sin embargo, la empresa alemana estaría tratando de despedirse por la puerta grande y habría preparado un nuevo jersey edición especial por el 120 aniversario de la fundación del Club Unión.

Después de que se lanzara el primer anuncio en el que se confirma la próxima venta de la nueva indumentaria rojiblanca, se han filtrado nuevas imágenes en donde se destapa por completo cómo será la playera conmemorativa.

A través de redes sociales comenzaron a aparecer diferentes fotografías en las que se muestra el jersey final que realizaría Puma con el Guadalajara en donde será rojiblanco, con el logotipo del Club Unión en el centro del pecho.

En algunos detalles que se han confirmado es la presencia del año 1906 y 2026 en algunas rayas rojas de la playera, además de la presencia de la silueta del escudo del club, con la frase al centro de 120 aniversario.

Se filtró la playera completa en redes sociales

Posteriormente surgieron imágenes filtradas de la nueva indumentaria mientras la presumen algunos jugadores como José Castillo y Brian Gutiérrez, en donde luce blanca con algunas rayas rojas.

¿Por qué no se anuncia el acuerdo con Nike?

Aunque oficialmente no se ha dado a conocer que el Guadalajara ya tenga un acuerdo con Nike, diversos reportes ya lo dan por hecho; sin embargo, no se puede hacer oficial públicamente hasta que concluya el acuerdo con Puma, el cual vence el último día del mes de junio.