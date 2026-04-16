El próximo fin de semana Chivas volverá a tener acción en el Clausura 2026 cuando enfrente a Puebla por la jornada 16 en el Estadio Akron. Uno de los grandes problemas a resolver en el Guadalajara es quién va a ser el reemplazante de Ángel Sepúlveda debido a que estaría de regreso ante Necaxa y Sergio Aguayo, su reemplazante habitual, forma parte de la delegación de Tapatío para enfrentar a Dorados mañana en Culiacán. ¿Sorpresa la lista de convocados de Gabriel Milito?

Sin dudas el entrenador argentino es ideal para el Rebaño Sagrado porque sabe muy bien que este equipo se tiene que nutrir de jugadores de la cantera. Por esta razón, ante las bajas por lesión en el Apertura 2025, no ha dudado en citar o darle minutos de juego a futbolistas como Santiago Sandoval, Miguel Gómez, Samir Inda o Ángel Chávez en la Liga MX.

En medio de este contexto, Chivas se alista para defender su liderato en el Clausura 2026 cuando enfrente a Puebla en el Estadio Akron. Una gran duda que surge en el Guadalajara es quién va a reemplazar a Ángel Sepúlveda, quien fue baja por lesión en la visita ante Tigres y que, según Alex Ramírez, podría regresar recién ante Necaxa el próximo miércoles.

Ángel Sepúlveda será baja en Chivas.

Todo indicaría que Gabriel Milito decidiría llevar a Sergio Aguayo en reemplazo del Cuate teniendo en cuenta que la semana pasada lo llevó para el partido en Nuevo León. Sin embargo, en esta ocasión el futbolista formado en Pachuca fue citado por Pepe Meléndez para el partido entre Tapatío y Dorados en Culiacán, por lo que es un hecho que de momento no sería tenido en cuenta para el duelo ante la Franja. De esta manera, se abre la posibilidad para que el técnico argentino decida llevar a otro jugador en la ofensiva de la Sub-21 o Sub-19.

Sergio Aguayo fue convocado a Tapatío para enfrentar a Dorados. (Foto: IMAGO7)

¿A qué hora se juega Chivas vs. Puebla?

El juego entre Chivas y Puebla por la jornada 15 del Clausura 2026 se llevará adelante el próximo sábado 18 de abril a las 16:07 del Centro de México. El partido se podrá ver por Amazon Prime en México y por Telemundo en Estado Unidos.