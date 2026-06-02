Chivas tiene muy claro que hay que seguir mejorando los resultados, pero el objetivo más grande no es la 13.

El proyecto encabezado por Gabriel Milito en Chivas ha comenzado a generar resultados muy alentadores. El equipo recuperó protagonismo, volvió a competir entre los mejores de la Liga MX y dejó sensaciones positivas durante el Clausura 2026. Sin embargo, el éxito de cualquier proceso en un club tan grande como el Guadalajara termina midiéndose en títulos, por lo que la expectativa de la afición sigue centrada en la posibilidad de conquistar nuevos campeonatos en el corto plazo.

No obstante, todo indica que dentro de la directiva rojiblanca existe una prioridad incluso más importante que levantar el ansiado título de Liga. De acuerdo con información compartida por el periodista Jesús Bernal en su canal de YouTube, el gran objetivo institucional de Chivas es clasificar al próximo Mundial de Clubes, algo que únicamente podrá conseguir si logra conquistar la Concacaf Champions Cup, torneo al que obtuvo su boleto gracias a su posición en la tabla general de la temporada 2025/2026.

Por supuesto, esto no significa que el Guadalajara haya renunciado a la búsqueda del campeonato de Liga ni mucho menos que dejará de reforzar al equipo. Lo que cambia es el enfoque estratégico del proyecto. La directiva considera que alcanzar la gloria internacional y competir en el torneo de clubes más importante del mundo representa un paso histórico para la institución, por lo que buena parte de sus esfuerzos estarán dirigidos a construir una plantilla capaz de pelear seriamente la Concachampions.

Según la misma información, los dirigentes rojiblancos tienen como prioridad conservar la base del plantel que tan buenos resultados entregó durante el último año futbolístico. Por ello se encuentran trabajando en renovaciones de contrato y en evitar salidas importantes. Además, la intención es fortalecer algunas posiciones específicas mientras se libera espacio con futbolistas que no forman parte de los planes de Gabriel Milito, buscando un grupo más competitivo para afrontar todos los torneos.

Ya solo quedan dos cupos para poder acceder al Mundial de Clubes 2029

La carrera por un lugar en el Mundial de Clubes ya comenzó y el margen de error es cada vez menor. Con los títulos obtenidos por Cruz Azul y Toluca en las ediciones más recientes de la Concacaf Champions Cup, solamente quedan dos boletos disponibles para la edición de 2029 del torneo internacional. Esto significa que Chivas necesitará conquistar la Concachampions de 2027 o la de 2028 si quiere asegurar su presencia en la competencia. Además, existe el rumor de que México podría convertirse en la sede del certamen, lo que haría todavía más atractivo el objetivo para la institución rojiblanca.