Uno de los exjugadores del Guadalajara que genera ilusión en toda la afición es sin duda Mateo Chávez, quien se fue de Chivas para jugar en Europa con AZ Alkmaar. Esta tarde quedó eliminado de la Conference League ante Shajtar Donetsk juego en el que recibió una brutal patada de cárcel y por la que el silbante decidió no expulsar al brasileño Vinicius Tobias.

No hay dudas de que el hijo del Tilón Chávez generó una gran ilusión debido a que iba al frente, ponía el pie al momento de defender y era un fiel aficionado del Rebaño Sagrado. Sin embargo, se fue sin levantar un título con el conjunto rojiblanco y llorando luego de no haber superado en la última jornada del Clausura 2026 a Atlas para quedar fuera de la Fiesta Grande.

La actualidad tiene a Mateo Chávez como jugador de AZ Alkmaar, club con el que acaba de quedar eliminado de la Conference League ante Shajtar Donetsk. Lo que nadie en el futbol europeo y mexicano entiende es cómo le sacaron cartulina roja a Vinicius Tobias luego de un brutal planchazo contra Tiloncito, quien salió rengueando. El silbante no fue llamado por el VAR para revisar la jugada.

Mateo Chávez ilusionado con AZ Alkmaar

En diálogos con Claro Sports, Mateo Chávez afirmó que se ve campeón en Países Bajos. “Estoy muy emocionado porque siento que vamos a ser campeones. Entras en la historia de otro mexicano siendo campeón de la copa o la liga aquí en Países Bajos”, expresó el exjugador del Guadalajara.

Orbelín Pineda eliminado de la Conference Leagues

Este jueves fue fatídico para los exjugadores de Chivas debido a que Orbelín Pineda quedó afuera de la Conference Leagues. AEK Atenas superó a Rayo Vallecano por 3-1, pero en el global perdió por 4-3.