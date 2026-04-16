Una de las grandes dudas que surge entre los chivahermanos es cuándo se dará el debut de Óscar Whalley debido a que se acerca la Copa del Mundo 2026 y, ante la baja de Raúl Rangel, es un hecho que llegará con pocos minutos a la Liguilla. En medio de todos los rumores que han surgido en las últimas semanas José María Garrido reveló que Gabriel Milito no habló con los porteros y que todo indica que ante Puebla irá de inicio el Tala.

Es un hecho que el Guadalajara está muy cerca de lograr un importante objetivo en el Clausura 2026 que es finalizar como superlíder en la tabla general de posiciones y así llegar con ventaja deportiva en la Fiesta Grande para los Cuartos de Final y la Semifinal. Para que se dé el Rebaño Sagrado tiene que lograr sumar siete de los nueve puntos que quedan en juego.

En medio de este contexto la gran pregunta que surge es qué va a suceder con Óscar Whalley debido a que es un hecho que será el guardameta titular en la Liguilla ante la baja de Raúl Rangel por la convocatoria a la Selección Mexicana para disputar la Copa del Mundo 2026. A días para que se confirme la lista de jugadores para el Tri, José María Garrido reveló que el sábado quien será titular es el Tala.

Óscar Whalley no será titular ante Puebla. (Foto: IMAGO7)

“La realidad es que al interior del equipo no se ha trabajado con Óscar Whalley como titular. No ha habido una conversación como tal ni con Tala Rangel ni con Óscar Whalley en el futuro inmediato antes que se tenga que anunciar que el Tala va a jugar la Copa del Mundo no ha habido nada de momento. Esa es la realidad”, reportó el periodista de Claro Sports en Futbol con Cerebro.

Y agregó: “Va a atajar, pero todo apunto, por como están las cosas que esto se va a dar cuando el Tala Rangel se vaya. (…) Hoy el que seguirá siendo el titular de Chivas hasta que se vaya es Raúl Rangel”.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Puebla?

El juego entre Chivas y Puebla por la jornada 15 del Clausura 2026 se llevará adelante el próximo sábado 18 de abril a las 16:07 del Centro de México. El partido se podrá ver por Amazon Prime en México y por Telemundo en Estado Unidos.