Las lesiones han vuelto a azotar a las Chivas en este Clausura 2026, en donde algunos elementos han estado perdiéndose algunos compromisos por molestias musculares, en donde uno de los que más preocupan a la afición es Ángel Sepúlveda.

La Liga MX está viviendo sus últimas jornadas, por lo que en menos de semana y media se estará concluyendo la fase regular del futbol mexicano, por lo que ha comenzado la preocupación sobre el estado físico del Cuate, quien se perdió el duelo contra Tigres por una molestia.

Es por eso que el comunicador Alejandro Ramírez reveló que estaría previsto que Ángel Sepúlveda esté de regreso la próxima semana cuando los tapatíos visiten al Necaxa en el Estadio Victoria a media semana en el marco de la jornada 16 del torneo local.

“En lo que se refiere a las bajas, seguiremos esperando a que regresen tanto Omar Govea como Ángel Sepúlveda (…) Ha mejorado, pero no lo que se esperaba y sería hasta Necaxa”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los rivales y fechas para los partidos de Chivas en el Clausura 2026?