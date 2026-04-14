Chivas ya comenzó a preparar el escenario ante las bajas que tendrá en la Liguilla debido a la convocatoria extraordinaria que realizará Javier Aguirre, quien reunirá a los futbolistas que asistirán al Mundial varias semanas antes del inicio del torneo. En ese panorama, el propio estratega nacional ha reconocido que el Guadalajara será uno de los equipos más afectados, obligando al club a anticipar ajustes importantes en su alineación.

Dentro de estas modificaciones, una de las mayores preocupaciones para la afición se encuentra en la portería, ya que aunque Óscar Whalley ha demostrado ser un guardameta confiable, la mayoría de sus participaciones con el Rebaño Sagrado han sido en partidos amistosos. De hecho, hasta el momento no ha disputado ni un solo minuto en Liga MX, teniendo actividad únicamente en encuentros de Concachampions, lo que genera cierta incertidumbre sobre su adaptación al ritmo del torneo local.

Óscar Whalley renovó hace poco con Chivas.

En un inicio, se había mencionado que Whalley asumiría la titularidad de forma definitiva a partir del partido contra Necaxa, pero información reciente del diario Récord reveló que el verdadero plan de Gabriel Milito sería diferente. La estrategia contemplaría que Óscar Whalley sea titular en los partidos como local que aún le restan a Chivas, específicamente contra Puebla este sábado y frente a Xolos en la Jornada 17, permitiéndole tomar ritmo de manera progresiva.

Por su parte, Raúl Rangel todavía tendría un último compromiso como titular antes de reportar con la Selección Mexicana, ya que sería el encargado de defender el arco rojiblanco en el duelo ante Necaxa que se disputará en Aguascalientes. De confirmarse este escenario, la afición en el Estadio Akron ya no volvería a ver al Tala en casa durante el Clausura 2026, marcando así una transición anticipada en la portería del equipo.

Chivas le hace un reconocimiento a todos sus porteros, incluyendo los de la Femenil y Fuerzas Básicas

Si hay una posición que históricamente ha dado orgullo al Guadalajara es la portería, y por ello el club decidió hacer un reconocimiento especial a todos sus guardametas. Aprovechando que este martes se celebró el Día Internacional del Portero, Chivas compartió una emotiva publicación en redes sociales en la que no solo destacó la figura de Raúl Rangel, sino que también dio visibilidad a los porteros de Fuerzas Básicas y a las arqueras del equipo Femenil, resaltando el legado que el club mantiene en esta posición.