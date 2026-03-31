En Chivas ya existe claridad de que en la Liguilla podrían perder a varios jugadores clave debido a la convocatoria extraordinaria de la Selección Mexicana rumbo al Mundial. Entre ellos, Raúl Rangel apunta como uno de los nombres prácticamente seguros, lo que obligará al cuerpo técnico de Gabriel Milito a ajustar piezas en una zona tan sensible como la portería.

Óscar Whalley renovó por tres años más.

Ante este escenario, Óscar Whalley se perfila como el principal candidato para ocupar el arco rojiblanco, algo que ya comenzó a demostrar en el amistoso ante Atlas, donde mantuvo su portería en cero y colaboró con la victoria. Pero más allá de ese partido, sus números históricos con el club llaman poderosamente la atención.

Tomando en cuenta el Clásico Tapatío más reciente, Whalley suma ocho victorias, un empate y apenas dos derrotas cuando ha sido titular con Chivas. Se trata de un registro sumamente positivo para cualquier jugador, pero especialmente para un portero, cuya influencia en el resultado es directa, lo que transmite tranquilidad de cara a una posible titularidad en momentos decisivos.

Óscar Whalley tiene un excelente récord cuando juega con Chivas.

Eso sí, el rubro en el que aún tiene margen de mejora es en los goles recibidos, ya que acumula 14 tantos en 11 partidos. Aunque el promedio no es alarmante, se ve afectado por su participación en la Concacaf 2024, donde recibió siete goles en cuatro encuentros, que además representan la mayoría de sus apariciones oficiales con el primer equipo.

Óscar Whalley renovó con Chivas y podría ser el titular en caso de una salida de Raúl Rangel

Consciente de este panorama, la directiva decidió renovar a Óscar Whalley hasta 2029, apostando por su continuidad en el proyecto. Esto cobra aún más sentido considerando que Raúl Rangel ha manifestado su deseo de emigrar al futbol europeo, por lo que el arquero hispano-mexicano podría asumir un rol protagónico en el futuro cercano, pese a la competencia interna con jóvenes como Sebastián Liceaga y Eduardo “Dragón” García.