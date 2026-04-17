El gran Clausura 2026 que ha firmado Chivas provocó que Javier Aguirre volteara a ver constantemente al equipo, aumentando poco a poco el número de convocados a la Selección Mexicana. Ahora que se filtró la lista de los jugadores de la Liga MX que asistirían al Mundial y se habla de hasta cinco elementos rojiblancos, la preocupación comenzó a crecer entre la afición, aunque dentro del plantel parece existir un mensaje muy claro sobre esta situación.

Gabriel Milito deberá resolver las bajas en la Liguilla.

En días recientes, Bryan González, Armando González y Raúl Rangel ofrecieron entrevistas a medios como Telemundo y ESPN, en las que fueron cuestionados directamente sobre si Chivas llegaría debilitado a la Liguilla por la ausencia de sus seleccionados. La coincidencia en sus respuestas no pasó desapercibida, pues los tres futbolistas mantuvieron exactamente la misma postura ante el posible escenario.

A pesar de que las entrevistas se realizaron por separado, los tres jugadores aseguraron que el equipo no llegará debilitado a la Liguilla. Reconocieron la calidad de los futbolistas convocados, pero dejaron en claro que todos dentro del plantel conocen perfectamente sus funciones dentro del sistema de juego, por lo que, si algún titular no está disponible, el suplente tendrá la capacidad de cumplir su rol sin mayores complicaciones.

El hecho de que, en charlas distintas, los tres futbolistas hayan transmitido el mismo mensaje refuerza la idea de que se trata de una postura clara impulsada desde el vestidor por Gabriel Milito. La confianza en el trabajo colectivo parece ser una de las principales fortalezas del equipo, pues si algo destacan los jugadores del estratega argentino es que su discurso siempre coincide con lo que se trabaja día a día en los entrenamientos.

Los cinco jugadores que serían convocados por Javier Aguirre a su concentración extraordinaria

La lista de futbolistas que serían llamados a la polémica concentración previa al Mundial fue filtrada por el periodista Gibrán Araige, y en ella aparecen cinco elementos de Chivas que, en caso de confirmarse, se perderían la Liguilla. Los nombres señalados son Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, jugadores que han sido fundamentales en el gran torneo que ha realizado el Guadalajara.