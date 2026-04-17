Armando González es uno de los jugadores que mayor crecimiento ha tenido en el futbol mexicano durante la presente temporada. Hace apenas un año contaba con pocos minutos en el primer equipo, y ahora ya se perfila para asistir al Mundial y pelea por conseguir un bicampeonato de goleo, logros que para muchos serían suficientes para sentirse satisfecho. Sin embargo, el propio delantero rojiblanco confesó recientemente que todavía no está conforme con su rendimiento.

En entrevista para Telemundo, la Hormiga dejó en claro que nadie le exige más que él mismo, motivo por el cual, pese al gran Clausura 2026 que ha tenido, considera que aún puede dar mucho más. Explicó que ya logró igualar su marca goleadora del torneo anterior, pero todavía no la ha superado y su objetivo no se limita solo a anotar goles, sino a trascender como futbolista y alcanzar metas más ambiciosas en su carrera.

“Me ponen muy contento las cosas que he hecho, pero a la vez no estoy satisfecho. Sé que, por más que meta goles, si no trasciendo como jugador y no logro los objetivos que tengo para mi carrera, no voy a estar contento”, declaró en la entrevista

Si en algo coinciden compañeros y entrenadores, es que Armando González es un jugador sumamente centrado y disciplinado, cualidades que se reflejan tanto en sus declaraciones como en su comportamiento dentro del campo. Incluso cuando comete errores durante los partidos, nadie dentro del equipo ha cuestionado su compromiso ni su entrega, aspectos que lo han convertido en una pieza clave dentro del proyecto deportivo.

Armando González pasa por un gran momento futbolístico

Precisamente al hablar de esos errores que pueden presentarse en los encuentros, el delantero explicó que prefiere analizar y corregir antes que quedarse lamentando, una mentalidad que también quedó evidenciada tras una falla en un partido reciente de la Selección Mexicana ante Portugal, donde mostró una actitud enfocada en el aprendizaje constante.

“Ponle que (por ejemplo) rematé mal, como pasó contra Portugal. Si me preocupara, estaría pensando todavía en la jugada, pero si me ocupa, veo la jugada, la analizo, detecto qué hice mal, sigo practicando. Te ocupas en corregir el error”, confesó al hablar de su mentalidad ante los errores.

Armando González dejó en claro su amor por Chivas y el objetivo que tenía de ser el 9 rojiblanco

Por si fuera poco, Armando González volvió a reiterar el profundo amor que siente por Chivas, recordando que su vínculo con el club viene desde la infancia gracias a la influencia de su padre, quien también formó parte de la institución. El delantero confesó que desde muy joven tenía claro su destino, asegurando: “yo feliz de poder representar a este club, el club que, desde que mi papá jugaba, es nuestro amor, la pasión que nos inculcó. Siempre tuve esas ganas y lo tenía muy claro: iba a ser el 9 de Chivas, no tenía ninguna duda.”