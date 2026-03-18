Luego de dos partidos complicados, Chivas logró recuperar su mejor versión con victorias consecutivas ante Atlas y Santos Laguna, en encuentros donde Armando González volvió a hacerse presente en el marcador. Si bien ya había sido importante ante los Zorros, su doblete del sábado terminó por robarse todos los reflectores y confirmar su gran momento en el Clausura 2026.

El rendimiento del delantero rojiblanco no pasó desapercibido. La Liga MX reconoció su actuación a pocas horas de que el Guadalajara enfrente al León en su partido pendiente de la Jornada 9, otorgándole un nuevo reconocimiento que respalda el extraordinario torneo que está firmando, mismo que lo mantiene como uno de los candidatos a llegar al Mundial.

Y es que Armando González fue elegido como el Jugador de la Jornada 11, gracias a su actuación ante Santos Laguna, donde marcó un doblete que encaminó la goleada 3-0 del Rebaño Sagrado. Un partido redondo que le permite recuperar confianza tras los complicados encuentros frente a Cruz Azul y Toluca, donde el equipo no había logrado los resultados esperados.

Con el Mundial a menos de 100 días de distancia, este tipo de actuaciones y reconocimientos pueden ser determinantes para asegurar un lugar en la convocatoria final. En ese sentido, todo apunta a que Javier Aguirre lo tendrá muy en cuenta, al menos para los próximos compromisos de la Selección Mexicana ante Portugal y Bélgica en la Fecha FIFA de este mes.

Chivas también fue elegido como el mejor equipo de la Jornada 11

No solo la Hormiga brilló en ese partido. Chivas tuvo una actuación colectiva destacada, lo que llevó a la Liga MX a nombrarlo como el mejor equipo de la Jornada 11. Aunque este reconocimiento no tiene impacto directo en la tabla ni otorga ningún premio, sí funciona como un impulso anímico importante para mantener la inercia positiva y seguir peleando por los primeros lugares del torneo.