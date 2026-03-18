Armando González se ha convertido en una de las mayores sorpresas de Chivas en los últimos años. Con apenas torneo y medio como titular, el delantero rojiblanco ha demostrado ser un jugador sumamente completo, ganándose elogios tanto de compañeros como del entorno del club. Su nivel ha sido tal que ya es considerado un serio candidato para la Selección Mexicana rumbo al Mundial, lo que inevitablemente ha recordado a los inicios de Javier “Chicharito” Hernández.

Las comparaciones no son casualidad. El propio Chicharito ha señalado similitudes en sus trayectorias, especialmente en el impacto inmediato con el primer equipo. Ahora, ESPN llevó este análisis más allá con una comparativa directa entre ambos, confirmando que existen varios paralelismos, aunque también dejando en evidencia un rubro en el que Hernández marcó una diferencia importante.

En los dos torneos previos a sus respectivos Mundiales, ambos jugadores disputaron 28 partidos, aunque la Hormiga con menos minutos, en parte por las decisiones de Gabriel Milito de sustituirlo regularmente cerca del minuto 65. Aun así, los números goleadores son prácticamente idénticos: 21 goles para Chicharito contra 20 de González, lo que refuerza la similitud en su capacidad ofensiva.

Donde sí existe una diferencia clara es en las asistencias. Javier Hernández registró siete pases de gol en ese periodo, mientras que Armando González apenas suma uno. No obstante, este dato también tiene contexto, ya que aquel equipo de Chivas contaba con un ataque mucho más equilibrado, con nombres como Alberto Medina, Omar Bravo, Omar Arellano y el Bofo Bautista, mientras que en el esquema actual gran parte del peso ofensivo recae directamente en la Hormiga.

El propio Javier Aguirre se ha unido a las comparaciones entre Armando González y Javier Hernández

Las similitudes también han sido reconocidas por Javier Aguirre, quien recordó que fue él quien le dio a Chicharito su primera gran oportunidad en la Selección Mexicana. En un guiño al presente, el Vasco hizo referencia a aquella convocatoria rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, dejando abierta la posibilidad de que la historia pueda repetirse. Por lo tanto, todo dependerá de si decide apostar por Armando González como parte del plantel que disputará la próxima Copa del Mundo.