Tras la derrota por 3-1 ante Tigres UANL en condición de visitante, por la ida de los cuartos de final del Clausura 2026, las Chivas de Guadalajara no solo empezaron a trabajar la remontada dentro del campo, sino también fuera de él. El entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, envió un mensaje de optimismo que fue respaldado por otros elementos de la plantilla, junta directiva y cuenta oficial.

En las últimas horas, mediante redes sociales, el Rebaño activó una estrategia clara: instalar un mensaje que unifique al vestidor y a la afición de cara al duelo decisivo en el Estadio Akron. La cuenta oficial promocionó el juego de vuelta bajo el lema de “Unión en la Fortaleza Rojiblanca”.

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De manera inmediata, el mensaje comenzó a replicarse de forma coordinada. Desde la cuenta oficial hasta futbolistas como Omar Govea y Ricardo Marín, pasando por el director deportivo Javier Mier, la frase motivacional se instaló rápidamente como bandera previa al partido de vuelta.

La campaña también busca levantar a la afición rojiblanca para que asista el sábado al Estadio Akron con la ilusión de tratar de remontar la eliminatoria. En condición de local, Chivas se ha mostrado muy fuerte en este Clausura 2026, a tal punto de que en total arrastra 12 juegos sin perder en casa y varias goleadas incluidas.

La fortaleza de Chivas en el Estadio Akron