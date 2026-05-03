Las Chivas de Guadalajara se encuentran en una situación límite en este Clausura 2026 de la Liga MX, donde necesitarán remontar la eliminatoria ante Tigres UANL para poder seguir en la Liguilla del futbol mexicano. Con varias bajas por convocatorias a la Selección Mexicana, el Rebaño vio resentida su estructura y la afición señaló algunos puntos bajos dentro del equipo.

Por ejemplo, uno de los apuntados fue el portero Óscar Whalley, por su respuesta en la acción previa al primer gol de Tigres. Sin embargo, otro que también recibió cuestionamientos fue Diego Campillo. Especialmente, aficionados rojiblancos notaron que pudo hacer algo más en el segundo gol, donde el balón le supera y termina en un potente remate de Juan Brunetta que decretó el 2-1.

Campillo falló en esa acción y lo cierto es que en el anterior partido ante Tigres, por la fase regular, tampoco la había pasado nada bien ante el poderío ofensivo auriazul. La contundencia a la hora de defender el área propia es una de las características donde más se le achaca, a sabiendas de que con balón suele ser una garantía.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la defensa rojiblanca se resintió no sólo con la baja del portero titular, Raúl Rangel, sino también con la lesión de Daniel Aguirre y la convocatoria del capitán Luis Romo para el Tri. De hecho, por momentos se vio al equipo replegar con dos líneas de cuatro bien marcadas, en lugar del sistema característico con tres centrales.

El partido de Diego Campillo vs. Tigres UANL