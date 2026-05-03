Las Chivas de Guadalajara están en un momento que puede definir su suerte en el Clausura 2026 de la Liga MX. Tras una gran fase regular, con récord de puntos incluído, todo puede acabarse más pronto de lo esperado si el Rebaño no logra derrotar por dos goles a Tigres UANL en el juego de vuelta, correspondiente a los Cuartos de Final y a disputarse en el Estadio Akron, este sábado 9 de mayo.

El entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, intentó levantar los ánimos en conferencia de prensa y apeló a un mensaje de optimismo basado en la fortaleza que ha tenido su equipo en condición de local: “La ilusión es intentar hacer el partido que habitualmente hacemos en casa, y marcar ese primer gol para meternos en la eliminatoria”, expresó de cara a la revancha ante los Felinos.

La confianza de Milito en lo que pueda hacer su equipo con el apoyo de su gente en el Akron tiene sustendo desde lo estadístico: el Rebaño lleva 12 partidos sin perder como local y en ese lapso, ha sido capaz de meterle tres al Necaxa, cuatro al Atlas, cuatro a Monterrey, tres al Santos, cinco al León y otros cinco al Puebla. La eliminatoria sigue abierta y Chivas ha demostrado ser capaz de convertir dos goles.

Por otro lado, el estratega argentino también le dejó un mensaje entre líneas a la afición rojiblanca, pidiéndole su apoyo para crear un ambiente positivo en la vuelta contra Tigres: “Revisaremos este partido e intentaremos, con fe y el apoyo de nuestra gente, revertir la situación”, soltó Milito al hablar sobre sus expectativas en la eliminatoria y las chances de revertir la situación.

La fortaleza de Chivas en el Estadio Akron