La derrota por 3-1 de Chivas ante Tigres UANL por la Ida de los Cuartos de Final dejó varias lecturas y una de las más comentadas entre la afición rojiblanca pasó por el desempeño de Óscar Whalley, quien ocupó la portería ante la ausencia del guardameta titular, Raúl Rangel, convocado a la Selección Mexicana.

En redes sociales, una de las acciones más señaladas fue la que derivó en el empate de Tigres. Algunos aficionados apuntaron que el portero pudo haber resuelto de mejor manera el balón previo que derivó en el tiro de esquina. De esa jugada nació el 1-1 por obra de Jesús Angulo, en un córner cerrado que terminó con un remate difícil de contener, pero que igualmente abrió el debate.

La afición rojiblanca se lamentó por el nivel de Whalley en Liguilla (Captura)

A partir de ese gol, el partido cambió por completo. Tigres tomó el control y elevó la presión en el inicio del complemento, ante un Rebaño que no logró sostener el orden que había mostrado durante el primer tramo del encuentro.

También hubo comentarios divididos en el segundo tanto, obra de Juan Brunetta. El disparo, una volea potente que incluso pica antes de ingresar, fue catalogado por muchos como un golazo. Sin embargo, en la conversación digital no faltaron quienes consideraron que Whalley pudo haber tenido una mejor reacción en su estirada.

En el tercer gol, tras un contragolpe local, la crítica giró más en torno a una sensación general: la de no haber podido aparecer con una atajada salvadora en los momentos clave, una cualidad que varios aficionados suelen destacar en Rangel.

Sebastián Liceaga, el nuevo portero suplente de Chivas

No parece probable que Milito vuelva a cambiar de portero de cara al choque de vuelta, pero en ese caso, el relevo de Whalley sería Sebastián Liceaga, joven de 19 años, quien suele ser el titular con el Tapatío en la Liga de Expansión MX. Con esta decisión, se confirma que Eduardo García no es del gusto del cuerpo técnico, ya que posee más experiencia que Liceaga pero ha sido relegado en los últimos semestres.