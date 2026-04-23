Chivas ha entrado a la parte crítica del Clausura 2026, en donde encarará la Liguilla por el título sin la presencia de sus seleccionados, por lo que una de las principales incógnitas que tenía la afición estaba en la portería con la aparición de Óscar Whalley para suplir la ausencia de Raúl Rangel.

El cancerbero mexico-español tuvo su primera titularidad en Liga MX durante el duelo contra Necaxa, en donde dejó buenas impresiones bajo los tres postes rojiblancos.

Sin embargo, en horas recientes se reveló el gesto que tuvo Gabriel Milito y la directiva del Guadalajara para demostrarle su confianza en él pese a que no había debutado en el torneo local después de casi tres años en el redil y fue que el argentino presionó para darle su renovación.

“Guadalajara le ha brindado mucha confianza en los últimos meses. Según cuentan, el profe Gabriel Milito fue de los que estuvo dando, en todo momento, su visto bueno y pidiendo que se acelerara el proceso para renovar a Óscar Whalley.

“La directiva también accedió porque querían que se sintiera respaldado y llegara a la Liguilla con la tranquilidad de saber que cuenta con el apoyo de un club que cree en él. Necesitaban que se sintiera cobijado”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se marchará el Tala Rangel con la Selección Mexicana?

La participación del Tala Rangel y los demás seleccionados mexicanos con Chivas en el Clausura 2026 llegará a su fin en cuanto culmine el partido contra Xolos de Tijuana de la última jornada, ya que recibirán unos días de descanso para posteriormente reportar bajo las órdenes de Javier Aguirre el 6 de mayo.