A la afición de Chivas y a gran parte del futbol mexicano le ha quedado claro que Hugo Camberos es uno de los jóvenes con mayor talento de toda la Liga MX. Sus actuaciones cada vez que tiene oportunidad de mostrarse han despertado una enorme expectativa alrededor de su futuro, situación que también ha generado debate entre los seguidores rojiblancos, pues muchos consideran que Gabriel Milito no le ha dado todos los minutos que merece un futbolista con sus condiciones, especialmente tomando en cuenta el potencial que ha demostrado tanto en el Guadalajara como con las categorías menores de la Selección Mexicana.

El canterano rojiblanco volvió a demostrar por qué existe tanta ilusión alrededor de su nombre durante el encuentro entre la Selección Mexicana Sub-20 y Japón en la Revelations Cup. Camberos anotó un auténtico golazo tras dejar atrás a varios defensores y definir con un potente disparo de media distancia, convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados del conjunto nacional. La jugada no tardó en viralizarse entre los aficionados, quienes volvieron a destacar la calidad técnica del futbolista surgido de Verde Valle.

Como era de esperarse, esta actuación volvió a encender el debate sobre el rol que tiene actualmente dentro de Chivas. Para muchos aficionados resulta difícil entender que un jugador con semejante capacidad no tenga una participación más constante dentro del primer equipo. Incluso quienes no lo consideran todavía un titular indiscutible coinciden en que debería tener presencia habitual en prácticamente todos los partidos del Guadalajara, especialmente cuando el equipo necesita desequilibrio y creatividad en el último tercio del campo.

Incluso, a pesar de que en más de una ocasión han surgido rumores sobre una supuesta mala relación entre Hugo Camberos y Gabriel Milito, los hechos parecen indicar todo lo contrario. Existen múltiples momentos que evidencian una buena comunicación y una relación profesional positiva entre jugador y entrenador. Por ello, la explicación más lógica parece estar relacionada con cuestiones tácticas y estratégicas, ya que las características naturales del futbolista no siempre encajan de forma sencilla dentro de los escenarios que plantea el técnico argentino durante los encuentros.

La posición de Hugo Camberos no existe en el esquema de Gabriel Milito

Lo que sí parece un hecho es que Hugo Camberos ha desarrollado prácticamente toda su joven carrera como extremo por izquierda, una posición que no existe de manera natural dentro del sistema de Gabriel Milito. El estratega rojiblanco suele utilizar carrileros e interiores en lugar de extremos tradicionales, obligando al canterano a adaptarse constantemente a funciones diferentes. Esta situación complica sus apariciones y explica parte de la dificultad para encontrarle un lugar fijo dentro del once titular, ya que debe desempeñarse en posiciones donde puede aportar, pero sin sentirse completamente cómodo ni explotar al máximo todas sus cualidades ofensivas.