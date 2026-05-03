Chivas está contra las cuerdas y la eliminación parece inminente. Americanistas y atlistas celebran el tropiezo del Rebaño Sagrado en los Cuartos de Final frente a Tigres; sin embargo, se les olvida una cosa: el Guadalajara es el club más grande de México.

No es la primera ocasión en que el chiverío está al borde de una eliminación dolorosa, en la que tienen el resultado adverso en la Ida de una llave de eliminación directa, en la que no tiene plantel completo por culpa de la Selección Mexicana, y aún así, ya ha demostrado que puede sobreponerse a todo eso y gestar hazañas que otros equipos solamente pueden imaginar.

Es cierto, la derrota frente a los Tigres en los Cuartos de Final del Clausura 2026 fue muy dolorosa, pero no es definitiva. Y el ejemplo perfecto de esto se suscitó hace casi 20 años, en un panorama muy parecido al que se vive hoy en día.

Selección Mexicana perjudicó a Chivas por un Mundial

En el Clausura 2006, el Guadalajara estaba a víspera de celebrar sus primeros 100 años desde su fundación, pero el panorama fue complicado, ya que la Selección Mexicana decidió arrebatarle a los jugadores a los clubes de la Liga MX para una concentración larga de cara al Mundial de Alemania 2006.

Por esa decisión, José Manuel de la Torre debió entregar a Oswaldo Sánchez, Carlos Salcido, Gonzalo Pineda, Ramón Morales y Omar Bravo, quienes concentraron con el Tricolor y abandonaron el redil para la Liguilla.

¿Cómo fue la Ida de los Cuartos de Final entre Chivas y Jaguares?

Con un plantel plagado de jugadores del Tapatío, Chivas encaró la Liguilla del Clausura 2006 en donde en Cuartos de Final le tocó enfrentar a Jaguares, equipo que terminó en segundo lugar general y que demostró ese buen futbol bajo la tutela de Luis Fernando Tena.

El primer duelo fue un espectáculo, en donde el Venado Medina cargó con la ofensiva al despacharse con un doblete; sin embargo, la derrota se consumó por errores de la defensa y del portero Alfredo Talavera, dejando un resultado de 2-3 en favor de los felinos.

¿Qué es el Milagro del Centenario en Chivas?

Sin las figuras del primer equipo, con plantel juvenil y con resultado adverso, el Guadalajara se presentó en el Estadio Víctor Manuel Reyna, en donde protagonizó una de las hazañas más importantes en su historia.

El Rebaño necesitaba derrotar a Chiapas por dos goles de diferencia, pero evidentemente no sería una labor sencilla, sobre todo cuando en menos de 30 segundos de haber iniciado el partido, Walter Jiménez abrió el marcador para los locales, subiendo la exigencia a tres dianas para los rojiblancos.

La legendaria remontada la inició Edwin Borboa al minuto 23, posteriormente al 31, Diego Martínez ilusionó a millones de aficionados al anotar el segundo para Chivas.

Para el arranque del segundo tiempo, el panorama volvió a complicarse con un penalti de Luis Michel sobre el Lorito Jiménez en donde Salvador Cabañas lo convirtió en el gol del empate.

Todo parecía perdido y parecía que el Guadalajara quedaría eliminado; sin embargo, sacaron el corazón y el orgullo por delante para seguir insistiendo a la ofensiva, en donde un penalti sobre Adolfo Bautista devolvió la esperanza, anotación que fue convertida por el mismo Bofo.

Solo faltaba un gol, el reloj era el principal enemigo del Rebaño Sagrado, pero en tiempo de compensación se consumó el Milagro del Centenario cuando Johhny Magallón sacó un servicio para Johnie García, que remató de cabeza y mandó la pelota al fondo de las redes, convirtiendo un gol en un momento legendario del club más grande de México.

Parecidos entre esas Chivas del 2006 y las del 2026

La afición del Guadalajara es una que le gusta encontrar similitudes de sucesos actuales con algunos que fueron históricos, por lo que en esta ocasión no es la excepción, por lo que vamos a enumerar algunas coincidencias entre estas dos generaciones.

Perdieron 5 jugadores por la Selección de cara a un Mundial

Se abastecieron del Tapatío

Juventud pesó en el duelo de Ida

Necesitaban ganar por 2 goles para avanzar

Lo que necesitará Chivas para remontarle a Tigres

Independientemente de que las generaciones del 2006 y 2026 son distintas hay una situación que será crucial en las aspiraciones del Guadalajara para eliminar a Tigres y será que los canteranos den un paso hacia adelante.

Hace 20 años, juveniles como Johnnie Magallón, Sergio Ávila, Marco Parra o Edwin Borboa, demostraron que querían trascender con la camiseta rojiblanca y ahora, es momento de que los juveniles como Sergio Aguayo, Yael Padilla, Samir Inda, entre otros, den un paso hacia el frente para poder demostrar que están listos para portar el jersey más importante de todo México.