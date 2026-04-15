Chivas se ha consolidado como el equipo más poderoso de la Liga MX; sin embargo, aún tiene una asignatura pendiente y es ganarle a los candidatos más serios al título en el Clausura 2026, por lo que el exentrenador y campeón con el Rebaño, José Manuel de la Torre, reveló lo único que le falta al conjunto rojiblanco.

Además del Guadalajara, en el futbol mexicano hay otros equipos que son serios contendientes al campeonato como Tigres, Cruz Azul, Toluca y Pumas, en donde los tapatíos no pudieron ganarle a ninguno de esos clubes.

Es por eso que el Chepo analizó la situación y aseguró que lo único que le falta al chiverío para imponerse a ese tipo de rivales es solamente un poco más de experiencia, ya que presumen la calidad y el nivel para poder derrotarlos.

“Un poco de experiencia. Nada más. Creo que lo que hacen, lo hacen bastante bien. Pero deben de tenerlo claro, llegan y de repente quieren estar tocando de más, cuando tienen que terminar jugadas.

“Cuando terminas jugadas, siempre vas a tener a tu equipo detrás de la pelota y eso te va a dar solidez. Cuando quieren cachondearla y pasarla, ahí se equivocan. Veo a un equipo joven, con talento”, declaró el exentrenador rojiblanco en Fox Deportes.

Chepo de la Torre aplaude el estilo de juego de Gabriel Milito

“Los veo bastante bien a como iniciaron este proyecto. Había muchas dudas, pero los jóvenes que trajeron y repatriaron creo que fueron bastante buenas las decisiones. Ha sido un equipo muy intenso, ha metido una dinámica importante. Es un equipo que juega a dos o tres toques, máximo. Cuando se tiene esa dinámica es difícil lograrlo y para los rivales, contenerlos“, concluyó.