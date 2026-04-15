Gabriel Milito no se tienta el corazón con ningún jugador, sin importar jerarquía, experiencia o calidad, en donde la clara prueba de eso es Érick Gutiérrez, quien sigue sin ser tomado en cuenta en el Clausura 2026 después de ser separado del plantel previo al arranque del campeonato.

Este miércoles, el Guadalajara dio a conocer que Alan Pulido, el otro futbolista cepillado por el argentino, por fin alcanzó un acuerdo y rescindió su contrato, convirtiéndose en jugador libre, por lo que surgió la incógnita en torno al Guti.

Sin embargo, el mediocampista reapareció en redes sociales en las últimas horas compartiendo una fotografía suya en un partido con la frase: “como te extraño”, en donde inclusive señaló la pelota para evitar malos entendidos.

Este mensaje confirma que Érick Gutiérrez está desesperado por volver a jugar, demostrando que está incómodo con la inactividad, a diferencia de Alan Pulido; sin embargo, en los planes del Rebaño no estaría el reintegrarlo al primer equipo.

¿Qué pasará con Érick Gutiérrez en Chivas?

La realidad es que la directiva del Guadalajara se esmeró en encontrarle acomodo al Guti en el pasado mercado de fichajes; sin embargo, no pudieron alcanzar un acuerdo debido al alto salario que percibe el futbolista, por lo que se analizaría el rescindirle también su contrato para que pueda continuar su carrera en donde mejor le parezca.