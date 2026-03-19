Chivas viene de golear a León por 5-0 en el Estadio Akron por el pendiente del Clausura 2026 de la Liga MX. El próximo sábado el Guadalajara volverá a tener acción cuando enfrente a Rayados de Monterrey por la fecha 12, por lo que en este momento la única duda es Omar Govea, quien fue baja por lesión. A su vez, Gabriel Milito mantiene una lista de seis jugadores descartados para el juego contra la Pandilla de Nuevo León.

Lo vivido en el Gigante de Zapopan fue una verdadera muestra de que el Guadalajara es uno de los claros candidatos a pelear por el título. A pesar de que superó a un rival que está muy por debajo de su mejor nivel, el Rebaño Sagrado mostró una calidad y un estilo de juego ni Toluca y Cruz Azul han demostrado.

Ayer Chivas se puso al día con su calendario tras golear a León y se posicionó como líder de la tabla general de posiciones con 27 puntos. El próximo sábado volverá a tener acción cuando enfrente a Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero por la fecha 12.

Gabriel Milito podría no contar con Omar Govea. (Foto: IMAGO7)

Para este encuentro la única duda que tiene Chivas es si podrá contar o no con Omar Govea, quien no fue tenido en cuenta ayer porque tenía una molestia. Por otro lado, el técnico argentino cuenta con cinco descartados: Luis Romo por lesión, Leonardo Sepúlveda y Eduardo García por nivel, mientras que Érick Gutiérrez y Alan Pulido por problemas con el entrenador.

¿A qué hora se juega Rayados de Monterrey vs. Chivas?

El juego entre Chivas y Rayados de Monterrey se llevará adelante el próximo sábado 21 de marzo a las 19:05 del Centro de México. El partido podrá verse en México por TUDN, Canal 2 y VIX, mientras que en Estados Unidos por VIX.