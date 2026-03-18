Chivas goleó a León por el pendiente del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. El próximo fin de semana volverá a tener el Guadalajara acción por lo que repasamos cuándo, cómo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 12 ante Rayados de Monterrey.

El Rebaño Sagrado se mantiene como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título debido a que tiene un estilo de juego aceitado y que ilusiona a gran parte de la afición para volver a lograr un campeonato tras nueve años.

El próximo fin de semana volverá a ver acción cuando enfrente a Rayados de Monterrey por la jornada 12 en el Estadio Gigante de Acero. El equipo de Nuevo León viene de empatar por 2-2 ante FC Juárez y acaba de quedar eliminado de la Concachampions 2026 a manos de Cruz Azul.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Rayados de Monterrey por el Clausura 2026?

El partido entre Chivas y Rayado de Monterrey se jugará el próximo sábado 21 de marzo en el Gigante de Acero de Nuevo León. El partido está pactado para que comience a las 16:07 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Rayados de Monterrey vs. Chivas?

El partido entre Chivas y Rayados de Monterrey se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Canal 2, TUDN y VIX en México, mientras que en Estados Unidos solamente por VIX. Cabe destacar que Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el Guadalajara.